Задержана экс-сотрудница «Первого канала» Марина Овсянникова

«Марина задержана. Информация о ее местоположении неизвестна», — сказано в Telegram-канале бывшей сотрудницы «Первого канала».
Судя по фотографиям в публикации, госпожу Овсянникову задержали в Подмосковье во время прогулки. Недавно женщина вернулась в Россию для участия в судебном процессе со своим мужем.
15 июля госпожа Овсянникова провела антивоенную акцию, выйдя с плакатом на набережную Кремля. «352 ребенка погибли (в ходе военной операции на Украине.— “Ъ”). Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?» — было написано на плакате.
13 июля экс-редактор «Первого канала» сообщила, что на нее завели новое административное дело за дискредитацию российской армии. Что стало причиной этому, ей неизвестно. В мае в суд вернули другое дело против журналистки по аналогичной статье.
Марина Овсянникова получила известность после того, как 15 марта вышла с антивоенным плакатом в прямом эфире программы «Время» на «Первом канале». Тогда ей назначили штраф 30 тыс. руб. по административному делу о нарушении порядка проведения митинга. Позже госпожа Овсянникова покинула Россию и работала в зарубежных СМИ.