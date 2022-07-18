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05:06 (мск), источник: Life.ru

Вооружённый американец ликвидировал в ТЦ убийцу четырёх человек

Четыре человека стали жертвами стрельбы в торговом центре в штате Индиана (США). Огонь открыл неизвестный мужчина — он успел расстрелять людей, прежде чем его самого убил другой вооружённый американец.

Источник: Reuters

Шеф местной полиции Джеймс Исон сообщил журналистам, что стрельба произошла в фуд-корте молла в городе Гринвуд. Он добавил, что помимо погибших ещё два человека госпитализированы с ранениями. Другие обстоятельства стрельбы не приводятся. У нападавшего, по некоторым данным, была винтовка с несколькими магазинами. Очевидцы рассказали, что слышали от 20 до 30 выстрелов.

Полиция теперь обследует район стрельбы. Из-за подозрительного рюкзака, найденного в одной из туалетных комнат ТЦ, на место преступления вызваны сапёры.

Лайф ранее сообщал, что четверо мужчин устроили стрельбу в ТЦ в Мурманске. Они повздорили, в результате чего один из них решил воспользоваться оружием.

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