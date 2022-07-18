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23:01 (мск), источник: ТАСС

В Минобороны РФ сообщили о провокациях ВСУ с поджогами зерновых полей

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. ВСУ и боевики, используя вертолеты и артиллерию, поджигают поля с зерновыми культурами в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях. Об этом сообщил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях военнослужащие ВСУ совместно с боевиками националистических батальонов целенаправленно осуществляют поджоги полей с зерновыми культурами с использованием вертолетов и артиллерии», — сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

По его данным, неонацисты разместили артиллерию и РСЗО на территории зернохранилищ поселка Калиновка Бахмутского района ДНР, из которых систематически обстреливают позиции Вооруженных сил РФ, провоцируя их на ответный огонь.

Генерал подчеркнул, что указанные и другие подобные провокации со стороны украинских властей проводятся на фоне непрекращающейся истерии «цивилизованного» Запада и их лживых обвинений в адрес РФ в искусственном создании продовольственного кризиса в мире.

Мизинцев предупредил, что в ближайшее время сфабрикованные материалы о якобы «бесчинствах русских» планируется широко распространить через западные и украинские СМИ.

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