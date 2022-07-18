В Минобороны РФ сообщили о провокациях ВСУ с поджогами зерновых полей

«В Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях военнослужащие ВСУ совместно с боевиками националистических батальонов целенаправленно осуществляют поджоги полей с зерновыми культурами с использованием вертолетов и артиллерии», — сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.
По его данным, неонацисты разместили артиллерию и РСЗО на территории зернохранилищ поселка Калиновка Бахмутского района ДНР, из которых систематически обстреливают позиции Вооруженных сил РФ, провоцируя их на ответный огонь.
Генерал подчеркнул, что указанные и другие подобные провокации со стороны украинских властей проводятся на фоне непрекращающейся истерии «цивилизованного» Запада и их лживых обвинений в адрес РФ в искусственном создании продовольственного кризиса в мире.
Мизинцев предупредил, что в ближайшее время сфабрикованные материалы о якобы «бесчинствах русских» планируется широко распространить через западные и украинские СМИ.