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11:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Брянский губернатор сообщил о втором за день обстреле со стороны Украины

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что утром 19 июля село Ломаковка подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны Украины, никто не пострадал. Это второй обстрел территории области за день. До этого сообщалось об ударе по селу Новые Юрковичи.

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По словам губернатора, в результате обстрела «есть внешние повреждения» у объектов на автомобильном пункте пропуска Ломаковка. Кроме того, один из снарядов разорвался рядом ЛЭП, повреждены четыре пролета линий электропередач.

«В поселке отсутствует электричество. По предварительной информации, в двух домовладениях осколками от снаряда повреждены стекла и обшивка кровли… Бригада электриков выехала для восстановления поврежденных сетей», — написал он в Telegram.

Александр Богомаз регулярно отчитывается об обстрелах региона украинскими военными. 5 июля он писал об обстреле села Зерново, 6 июля — села Некислицы, 7 июля в том же селе повредили линию электропередачи. 8 июля он сообщил об обстреле погранпоста и АЗС, 9 июля — о взрыве на железнодорожных путях, никто не пострадал. 12 июля Александр Богомаз заявил об обстреле поселка Белая Березка, 14 июля — об атаке украинских беспилотников на погранпост и АЗС. 15 июля, со слов губернатора, снова обстреляли село Некислицы. Жители поселка Белая Березка попросили обустроить подвалы для укрытия от обстрелов.

Лаура Кеффер

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