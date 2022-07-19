Брянский губернатор сообщил о втором за день обстреле со стороны Украины

По словам губернатора, в результате обстрела «есть внешние повреждения» у объектов на автомобильном пункте пропуска Ломаковка. Кроме того, один из снарядов разорвался рядом ЛЭП, повреждены четыре пролета линий электропередач.
«В поселке отсутствует электричество. По предварительной информации, в двух домовладениях осколками от снаряда повреждены стекла и обшивка кровли… Бригада электриков выехала для восстановления поврежденных сетей», — написал он в Telegram.
Александр Богомаз регулярно отчитывается об обстрелах региона украинскими военными. 5 июля он писал об обстреле села Зерново, 6 июля — села Некислицы, 7 июля в том же селе повредили линию электропередачи. 8 июля он сообщил об обстреле погранпоста и АЗС, 9 июля — о взрыве на железнодорожных путях, никто не пострадал. 12 июля Александр Богомаз заявил об обстреле поселка Белая Березка, 14 июля — об атаке украинских беспилотников на погранпост и АЗС. 15 июля, со слов губернатора, снова обстреляли село Некислицы. Жители поселка Белая Березка попросили обустроить подвалы для укрытия от обстрелов.