ВГА сообщила об обстреле пригорода Новой Каховки

«Видно черный дым. Обстрелян в очередной раз пригород Новой Каховки. Точное количество выпущенных ракет пока неизвестно, предварительно от четырех до шести», — сказал он, добавив, что в городе была объявлена воздушная тревога.
Леонтьев уточнил ТАСС, что удары были направлены не в сторону Каховской гидроэлектростанции и произошли в 15−20 км от города. «Интерфакс» со ссылкой на главу районной ВГА сообщает, что удар был в районе поселков Райское и Тополевка, а также села Масловка, был виден пожар, но что именно горит, неизвестно. Райское и Тополевка находятся примерно в 9 км от Новой Каховки, а Масловка — в 11.
Военно-гражданские администрации в Херсонской области создали после взятия региона под полный контроль российскими войсками.
Об обстреле вблизи Новой Каховки новые власти сообщали накануне вечером. Тогда в ВГА заявляли, что удары пришлись на территории вблизи Каховской ГЭС, был поврежден магистральный газопровод. Сама станция не пострадала, уточнял замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Глава администрации Владимир Сальдо говорил, что в результате удара «небольшое количество человек» получили ранения, но жертв не было.
Позднее пресс-секретарь военно-гражданской администрации Каховского района Виктор Васильев заявил, что в результате обстрела пострадала диспетчерская судоходного шлюза ГЭС, а из-за повреждений газопровода, который снабжал Бериславский район, «половина правобережья Херсонской области» осталась без газа. Он утверждает, что если обстрелы продолжатся, судоходство по Днепру будет заблокировано.