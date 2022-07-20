09:25 (мск), источник: ТАСС
В Херсонской области заявили об обстреле моста через Днепр из HIMARS со стороны ВСУ
По словам замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова, выпущено 12 ракет, около восьми из них попали в цель.
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ХЕРСОН, 20 июля. /ТАСС/. Украина второй день подряд обстреливает из РСЗО HIMARS мост через Днепр в Херсонской области, было выпущено 12 ракет, восемь-девять попали по мосту, жертв и пострадавших нет, сообщил ТАСС заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.
«Обстрел из HIMARS по мосту, 12 ракет запустили, из них восемь-девять где-то попали по мосту. Мост очень сильно поврежден. Восстановлению подлежит, требует времени. Скорее всего, будем перекрывать движение. Он не рухнет, это невозможно, будет просто перекрыто движение. Пострадавших и жертв нет», — сказал он.