ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила два беспилотника боевиков

Он отметил, что незаконные вооруженные формирования в Идлибской зоне деэскалации пытаются совершать атаки на авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников кустарного производства.
«20 июля 2022 года около 22:10 российскими средствами противовоздушной обороны были выявлены беспилотные летательные аппараты, приближавшиеся к району расположения российской авиабазы Хмеймим с северо-восточного направления. Огнем российских средств ПВО уничтожено два беспилотных летательных аппарата боевиков на удалении двух километров от авиабазы», — сказал представитель группировки.
Он добавил, что «пострадавших или материального ущерба нет, российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме».