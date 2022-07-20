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23:03 (мск), источник: © РИА Новости

ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила два беспилотника боевиков

АВИАБАЗА ХМЕЙМИМ (Сирия), 20 июл — РИА Новости. ПВО авиабазы Хмеймим сбила два кустарных беспилотника боевиков из Идлибской зоны деэскалации, сообщил журналистам в среду представитель российской группировки войск в Сирии.

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что незаконные вооруженные формирования в Идлибской зоне деэскалации пытаются совершать атаки на авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников кустарного производства.

«20 июля 2022 года около 22:10 российскими средствами противовоздушной обороны были выявлены беспилотные летательные аппараты, приближавшиеся к району расположения российской авиабазы Хмеймим с северо-восточного направления. Огнем российских средств ПВО уничтожено два беспилотных летательных аппарата боевиков на удалении двух километров от авиабазы», — сказал представитель группировки.

Он добавил, что «пострадавших или материального ущерба нет, российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме».

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ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила два беспилотника боевиков
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