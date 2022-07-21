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04:47 (мск), источник: © РИА Новости

Источник: против украинской армии начали применять усиленные «Ланцеты»

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские военные в рамках спецоперации начали применять для уничтожения украинской пехоты и легкобронированной техники модернизированные барражирующие боеприпасы «Ланцет» с усиленной боевой частью, сообщил РИА Новости информированный источник.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Российские войска на Украине начали применять модернизированные барражирующие боеприпасы “Ланцет” с увеличенной продолжительностью полета в один час и более могущественной боевой частью, масса которой составляет более пяти килограмм, что минимум на два килограмма больше, чем у базовой версии дрона», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что «для поражения позиций, мест сосредоточения живой силы и техники “Ланцет” имеет функцию предконтактного подрыва — осколочно-фугасный заряд дрона подрывается в воздухе в стороне от цели или над целью, чтобы ударная волна и осколки накрыли как можно большую площадь».

В частности, дроны применяются по украинским войскам, засевшим в укреплениях открытого типа, прячущимся в лесопосадках или домах, по расчетам гаубиц в рамках контрбатарейной борьбы.

Для ударов по живой силе используются «Ланцеты» с осколочно-фугасной или термобарической боевой частью, по бронетехнике — с кумулятивной.

Модернизированная версия дрона «Ланцет» получила новую аэродинамику — теперь у аппарата одно большое X-образное крыло и X-образное оперение в хвосте. У базовой версии «Ланцета», которая демонстрировалась ранее публике, — два симметричных X-образных крыла.

Базовый вариант «Ланцета», разработанный компанией ZALA AERO, имеет меньшую боевую часть — массой три килограмма. Продолжительность его полета, по данным разработчика, составляет до 40 минут, максимальная скорость полета — 110 километров в час.

Барражирующие боеприпасы — класс оружия, которое может длительное время барражировать в предполагаемом районе цели, находясь в режиме поиска. При обнаружении цели такой аппарат наносит удар как управляемая ракета «воздух — поверхность», самоуничтожаясь над целью.

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