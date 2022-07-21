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04:12 (мск), источник: ТАСС

Источник: на Украине впервые применили самую дальнобойную винтовку в мире «Сумрак»

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Созданная в России самая дальнобойная в мире винтовка СВЛК-14С «Сумрак» впервые была использована во время военной спецоперации на Украине, в частности применялась снайперами под Харьковом и Киевом. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Российские спецподразделения в зоне проведения военной операции на Украине впервые стали применять сверхдальнобойную винтовку СВЛК-14С. В частности, она использовалась снайперами под Харьковом и Киевом, но достаточно редко, так как не всегда для ее нормальной работы на большие расстояния подходила местность», — отметил собеседник агентства.

По его словам, достоинство «Сумрака» — это сочетание мощных патронов, крупного калибра и высокой точности стрельбы на сверхдальние расстояния.

«Однако она достаточно тяжелая, сопоставима по весу с АСВК (российская армейская снайперская винтовка крупнокалиберная, созданная в 2004 году, — прим. ТАСС), а также для нее [винтовки] достаточно дорогие патроны, и их сложно достать, особенно в условиях боевых действий», — добавил он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее о применении «Сумрака» в операции на Украине официально не сообщалось.

О винтовке

СВЛК-14С (Снайперская винтовка Лобаева крупнокалиберная) была разработана частной оружейной компанией Lobaev Arms в 2012 году.

Несколько лет назад британское издание Daily Mail назвало «Сумрак» «самой дальнобойной в мире» и претендующей на звание «самой смертоносной». С помощью нее в 2017 году установлен мировой рекорд — цель была поражена на расстоянии в 4 210 метров. До сих пор рекорд не побит. Даже при дальности в три тыс. метров российская винтовка в два раза превысила возможности снайперской винтовки L115A3, используемой британской армией.

По данным разработчика, кучность у «Сумрака» составляет 0,4 угловых минуты, при этом винтовки американского производства Cheytac обладают кучностью стрельбы 1,5 угловых минуты. Максимальная эффективная дальность — более 2,5 км. Винтовка разгоняет пулю до 900 м/с (почти втрое быстрее скорости звука). Вес — 9,7 кг. Может использоваться в диапазоне температур от минус 35 до плюс 55 градусов Цельсия. Она не имеет магазина и заряжается вручную.

Ствольная коробка изготовлена из авиационного алюминия с резьбовой вставкой из высоколегированной нержавеющей стали. Модель имеет усиленную, по сравнению с прошлыми версиями, многослойную ложу из углепластика, кевлара и стекловолокна и специально рассчитана на использование с таким мощным боеприпасом, как патрон .408 Cheytac (10,36×77 мм).

Во время загрузки произошла ошибка.
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