Ученые: мозг активнее реагирует на оскорбления, чем на похвалу Эффект сохраняется и при повторении высказываний
Фоторепортажи
17Объявлены победители Siena Creative Photo Awards 2022
16Церемония прощания с Пьером Нарциссом
05:34 (мск), источник: © РИА Новости

Источник: «Терминаторы» показали высокую боевую устойчивость на Украине

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» показали высокую боевую устойчивость в спецоперации на Украине за счет многоканального комплекса вооружения и усиленной защиты, сообщил РИА Новости информированный источник.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На сегодняшний день БМПТ “Терминатор” применяются в боевых действиях в рамках специальной военной операции на Украине как в городских условиях, так и в полевых. Машины продемонстрировали высокую боевую устойчивость, которая соответствует их заданным техническим характеристикам и концепции боевого применения», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что «преимущества БМПТ состоят в высокой защищенности, которая превосходит защищенность стоящих на вооружении России основных танков, а также в многоканальном комплексе вооружения, позволяющим одновременно вести огонь по четырем-пяти целям».

Кроме того, рассказал источник, опыт боев подтвердил, что обзор у БМПТ значительно лучше, чем у большинства танков, и это повышает ситуационную осведомленность экипажа.

Также у БМПТ выше скорость наведения вооружения.

«Все это повышает эффективность танковых подразделений, особенно при действиях в городе, где пехота противника с противотанковыми средствами может вести огонь с неожиданных ракурсов, в том числе сверху. БМПТ успевает реагировать на эти угрозы и подавлять их, в том числе за счет огня 30-миллиметровых пушек, которые достают противника через стены домов», — заключил собеседник.

О том, что российская армия начала применять на Украине «Терминаторы», другой информированный источник рассказывал РИА Новости в мае.

По его словам, «Терминаторы» совместно с танковыми взводами участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчетов противотанковых ракетных комплексов.

Эти машины приняли на вооружение в России в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120−1 типа «Атака» с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.

Первый контракт на поставку «Терминаторов» в российскую армию подписали на форуме «Армия-2017». Как отмечал в феврале прошлого года главный конструктор компании-разработчика машины УКБТМ (входит в концерн «Уралвагонзавод») Андрей Терликов, в течение 2021 года Минобороны должно было определиться с решением о серийных закупках БМПТ. Официально о таких решениях до сегодняшнего дня не говорилось.

Точное количество имеющихся в российской армии БМПТ неизвестно. В ноябре 2021 года сообщалось, что девять таких машин к 1 декабря будут включены в штат одного из танковых полков Центрального военного округа. По данным открытых источников, всего российской армии передали десять этих БМПТ.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Директор ЦРУ заявил, что Путин слишком здоров
'Халявы уже не будет'. Что ждет Донбасс в ближайшие недели
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
В МИД РФ заявили о продолжении переговоров с Украиной по зерну
Лукашенко призвал не допустить ядерной войны на Украине
Медведев заявил о необходимости отодвинуть ВСУ «подальше»
Шойгу вручил медали «Золотая звезда» героям спецоперации
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь