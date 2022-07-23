В Херсоне заявили, что мост через Днепр обстреляли американцы

«За обстрелами Антоновского моста стоят не украинские националисты. Это конкретные действия американцев. Стреляют по мосту американские специалисты, прибывшие в Украину», — сказал он.
По словам Стремоусова, мост в любом случае восстановят, над этим работают военные и гражданские инженеры. А при необходимости за несколько часов развернут понтонные переправы через Днепр.
На этой неделе украинские войска нанесли несколько ударов по дамбе ГЭС в Новой Каховке и по Антоновскому мосту через Днепр. Мост получил повреждения, движение грузовиков по нему перекрыли. В ночь на 21 июля Киев вновь пытался атаковать Антоновский мост, все 12 ракет HIMARS сбили силы ПВО.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.