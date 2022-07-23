Большинство немцев стали быстрее и реже мыться ради экономии На такой шаг в основном пошли сторонники "зеленых"
Фоторепортажи
12Природные пожары в Европе
16Производство новых 100-рублевых купюр
10:42 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска продолжают поджигать поля в Запорожье

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. Украинские войска продолжают тратить боеприпасы на поджог полей с зерновыми в Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации области Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Это системно, идет постоянно и зафиксировано на разных участках фронта. Применяются и специальные, трассирующие боеприпасы для этого. При этом по перехватам часто слышим, как они жалуются на нехватку боеприпасов — эти дефицитные боеприпасы тратятся на поджигание полей», — сказал Рогов.

Уборочная кампания в области продолжается, первые комбайны из России уже поступили в регион, который испытывает сильную нехватку в сельхозтехнике.

В четверг министерство сельского хозяйства РФ передало администрации Запорожской области шесть зерноуборочных комбайнов, восстановленных на предприятиях Джанкоя и Армянска, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Всего для передачи в Херсонскую и Запорожскую области планируется укомплектовать не менее 85 единиц сельскохозяйственной техники, отметил глава республики.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 'Необратимые последствия'. Над Европой нависла новая угроза
'Халявы уже не будет'. Что ждет Донбасс в ближайшие недели
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Украинские войска продолжают поджигать поля в Запорожье
В Херсоне заявили, что мост через Днепр обстреляли американцы
США не дадут Украине ракеты для HIMARS дальностью в 300 км
ВСУ обстреляли территорию Запорожской области
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь