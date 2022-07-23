Минобороны показало кадры работы спецназа в ходе спецоперации

«В ходе выполнения задач по вскрытию замаскированных позиций ВСУ группа специального назначения Западного военного округа провела разведывательно-поисковые действия за линией соприкосновения с противником», — рассказали в Минобороны.
Там она обнаружила передовой дозор, прикрывавший замаскированный опорный пункт и позиции с техникой, и уничтожила его, воспользовавшись фактором внезапности и выгодной позицией снайпера.
«Производили разведпоисковые действия и наткнулись на так называемый секрет противника, около трех человек. Противник уничтожен, координаты данного квадрата переданы артиллеристам», — говорит на видео командир группы Андрей.
«В данный момент мы работаем в лесном массиве, наблюдение, скажем так, сводится к нулю. Моя задача как снайпера: веду прикрытие группы при проведении разведывательно-поисковых действий. Также веду разведку, выявляю различные приоритетные цели и уничтожаю их», — рассказал один из спецназовцев.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.