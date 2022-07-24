Пророссийская администрация Запорожья выступила за постоянную дислокацию армии РФ

«Постоянная дислокация вооруженных сил РФ в Запорожской области станет гарантом безопасности региона», — сказал Владимир Рогов, называющий себя членом главного совета администрации Запорожской области, «РИА Новости».
По его словам, переговоры об этом можно будет вести после проведения референдума о вхождении в РФ. «Россия не уходит со своей территории и не выводит войска, поэтому мы уверены, что так будет и с Запорожским краем, который стремится стать областью в составе РФ», — добавил Рогов.
Россия в ходе военной операции на Украине взяла под контроль Херсонскую область и части Запорожской и Харьковской областей. Пророссийская администрация Запорожской области утвердила создание избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении территории украинского региона в состав России.