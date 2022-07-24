Кадыров назвал украинцам способ избежать объявления войны Россией

Он заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают не боевые позиции, а мирное население Донбасса, Запад «руками Украины уничтожает мобилизованное гражданское население», а Европа пытается вынудить Москву перейти от спецоперации к полномасштабной войне с применением всех видов вооружения по всей фронтовой линии.
«Чтобы избежать объявления войны Россией, украинский народ должен снять с ушей зеленскую лапшу псевдопатриотизма, выйти на улицы Киева и пинком под зад вышвырнуть из страны все продажное руководство, которое не копает окопы, а только подначивает весь народ на “героическую” смерть», — написал чеченский лидер.
Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны. Ранее политолог Сергей Караганов предположил, что вероятным результатом спецоперации станет распад старого миропорядка, в котором царил глобальный либеральный империализм.