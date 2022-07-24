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15:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Кадыров назвал украинцам способ избежать объявления войны Россией

Чтобы избежать объявления войны Россией, украинский народ должен «снять с ушей зеленскую лапшу псевдопатриотизма» и выгнать всю действующую администрацию во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такой способ назвал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Он заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают не боевые позиции, а мирное население Донбасса, Запад «руками Украины уничтожает мобилизованное гражданское население», а Европа пытается вынудить Москву перейти от спецоперации к полномасштабной войне с применением всех видов вооружения по всей фронтовой линии.

Кадыров отметил, что Россия, в свою очередь, на протяжении всей истории «всегда была готова к любой войне».

«Чтобы избежать объявления войны Россией, украинский народ должен снять с ушей зеленскую лапшу псевдопатриотизма, выйти на улицы Киева и пинком под зад вышвырнуть из страны все продажное руководство, которое не копает окопы, а только подначивает весь народ на “героическую” смерть», — написал чеченский лидер.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны. Ранее политолог Сергей Караганов предположил, что вероятным результатом спецоперации станет распад старого миропорядка, в котором царил глобальный либеральный империализм.

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