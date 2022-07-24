16:48 (мск), источник: © РИА Новости
Власти Сочи объявили режим ЧС из-за непогоды
СОЧИ, 24 июл — РИА Новости. Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил о введении в городе режима чрезвычайной ситуации из-за непогоды.
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«Это дает нам еще один инструмент для задействования сил, механизм оперативного формирования выплат пострадавшим. Стихия за прошедшие три дня оставила разрушения во всех районах города. Ситуация очень серьезная. Больше всего пострадал Центральный район», — написал он в Telegram-канале.
Мэр добавил, что сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы: расчищаются дороги и пляжи, обследуются территории.
На береговой линии работают свыше 400 человек, а в целом последствия стихии устраняют более тысячи специалистов.
В эти выходные на Сочи обрушились мощные ливни. За час в городе выпадало не менее 76 миллиметров осадков. Затоплены дороги, цокольные этажи в домах, придомовые территории. Из-за непогоды на Донской улице погибла женщина.
На курорте продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют новые ливни, град, выход рек из берегов и смерчи над морем.