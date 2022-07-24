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22:58 (мск), источник: Известия

В Николаевской области ликвидировали командира 28-й бригады ВСУ

В Николаевской области Украины ликвидирован командир бригады ВСУ. Об этом сообщил 24 июля депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

Спецоперация на Украине
Источник: AFP 2022

«Погиб командир 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода полковник Виталий Гуляев», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Гончаренко, погибший командир бригады участвовал в боевых действиях на передовой с 2014 года, в сентябре прошлого года стал командиром одесской 28-й бригады.

Ранее в этот день стало известно, что на Украине был ликвидирован польский боец ММА Томаш Валентек. Он был добровольцем в «Интернациональном легионе» обороны страны. Представители властей Польши пока не прокомментировали появившееся сообщение.

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