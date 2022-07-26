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12:04 (мск), источник: © РИА Новости

Украинский дрон атаковал КПП Троебортное в Брянской области

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Пункт пропуска «Троебортное» в Брянской области атаковали со стороны Украины, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

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«Сегодня утром со стороны территории Украины была совершена атака на МАПП “Троебортное”, расположенный в Севском районе. С квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство», — написал чиновник.

Он добавил, что пострадали четыре человека, им оказывают медицинскую помощь. На месте работают оперативные службы.

Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации, все пострадавшие — взрослые, они получили ранения легкой и средней тяжести, всех госпитализировали в ближайшую больницу.

Украинские войска регулярно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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