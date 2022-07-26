Украинский дрон атаковал КПП Троебортное в Брянской области

«Сегодня утром со стороны территории Украины была совершена атака на МАПП “Троебортное”, расположенный в Севском районе. С квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство», — написал чиновник.
Он добавил, что пострадали четыре человека, им оказывают медицинскую помощь. На месте работают оперативные службы.
Украинские войска регулярно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.