17:54 (мск), источник: © РИА Новости
В ЛНР заявили о взятии Углегорской ТЭС в Светлодарске
ЛУГАНСК, 26 июл — РИА Новости. Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил о взятии под контроль Углегорской теплоэлектростанции в Светлодарске.
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Как сообщил он в своем Telegram-канале, штурмовые отряды сегодня утром заняли всю территорию объекта.
«С 22 мая ее удерживали подразделения ВСУ, отступившие из Светлодарска и окрестных населенных пунктов из-за угрозы окружения», — написал Киселев.
Углегорская ТЭС — одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций. На западном берегу ее водохранилища также находится поселок Новолуганское, который полностью заблокировали союзные силы.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российские войска продвигаются вперед на севере ДНР. Полностью освобождена Луганская Народная Республика — взяты города Лисичанск и Северодонецк, которые стали последними очагами сопротивления украинских войск в ЛНР. Союзные силы также подходят к Харькову и Славянску. Среди украинских военных растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях.
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