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Спецоперация на Украине
11:19 (мск), источник: РИА Крым

ВСУ опять атаковали Антоновский мост: движение перекрыто

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости Крым. Движение по Антоновскому мосту в Херсоне перекрыто после атаки украинских войск. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

«Движение по Антоновскому мосту перекрыто. Ночью был нанесен очередной удар HIMARS. Мы еще раз заявляем, что стреляют американские специалисты», — сказал он и уточнил, что большую часть из ракет перехватила система ПВО.

Сейчас военными предпринимаются меры по созданию новых переправ. Движение транспорта будет осуществляться с помощью паромов и понтонных мостов.

«Мы предусмотрели все, есть несколько паромных переправ, в том числе военные понтоны. Это никак не повлияет на исход событий», — добавил он.

Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1 366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. Это главная транспортная артерия между правым и левым берегами Днепра. До строительства моста машины могли попасть на другой берег Херсонской области через плотину Каховской ГЭС.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

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