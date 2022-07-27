ВСУ опять атаковали Антоновский мост: движение перекрыто

«Движение по Антоновскому мосту перекрыто. Ночью был нанесен очередной удар HIMARS. Мы еще раз заявляем, что стреляют американские специалисты», — сказал он и уточнил, что большую часть из ракет перехватила система ПВО.
Сейчас военными предпринимаются меры по созданию новых переправ. Движение транспорта будет осуществляться с помощью паромов и понтонных мостов.
«Мы предусмотрели все, есть несколько паромных переправ, в том числе военные понтоны. Это никак не повлияет на исход событий», — добавил он.
Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1 366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. Это главная транспортная артерия между правым и левым берегами Днепра. До строительства моста машины могли попасть на другой берег Херсонской области через плотину Каховской ГЭС.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.