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12:35 (мск), источник: Газета.Ру

Воронежские власти заявили о дискредитации ВС РФ после появления символа «Z» на десятках машин

Правительство Воронежской области прокомментировало инцидент с десятками разрисованных автомобилей символикой специальной военной операции на Украине. Пост размещен в официальном Telegram-канале региональной администрации.

Спецоперация на Украине

«Во-первых, и губернатор Александр Гусев, и правительство Воронежской области безоговорочно и всецело поддерживают решение президента и мнение большинства населения России о необходимости проведения СВО и ее цели. Во-вторых, мы уважаем право частной собственности и считаем случившееся на ул. Южно-Моравской гнусной провокацией, направленной прежде всего на дискредитацию вооруженных сил РФ», — говорится в обращении.

Буква Z стала символом поддержки российской спецоперации на Украине. В администрации подчеркнули, что виновные в провокации понесут заслуженное наказание.

В Воронеже в ночь на 27 июля неизвестные нарисовали баллончиком на нескольких десятках машин букву Z. По словам свидетелей, всего было «испорчено» более 100 автомобилей. Сотрудники полиции сейчас пытаются установить лиц, причастных к инциденту.

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