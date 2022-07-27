Воронежские власти заявили о дискредитации ВС РФ после появления символа «Z» на десятках машин

«Во-первых, и губернатор Александр Гусев, и правительство Воронежской области безоговорочно и всецело поддерживают решение президента и мнение большинства населения России о необходимости проведения СВО и ее цели. Во-вторых, мы уважаем право частной собственности и считаем случившееся на ул. Южно-Моравской гнусной провокацией, направленной прежде всего на дискредитацию вооруженных сил РФ», — говорится в обращении.
Буква Z стала символом поддержки российской спецоперации на Украине. В администрации подчеркнули, что виновные в провокации понесут заслуженное наказание.
В Воронеже в ночь на 27 июля неизвестные нарисовали баллончиком на нескольких десятках машин букву Z. По словам свидетелей, всего было «испорчено» более 100 автомобилей. Сотрудники полиции сейчас пытаются установить лиц, причастных к инциденту.