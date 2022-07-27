Российская ПВО перехватила десять снарядов в Херсонской области

Российской ПВО за сутки было перехвачено 10 снарядов РСЗО «Ольха» и HIMARS в Херсонской области и самим областным центром, говорится в сообщении Минобороны РФ.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Бармашово Николаевской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также, за сутки уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Петровское, Новомайорское Донецкой народной республики, Барабашовка, Михайловка, Петропавловка, Каменка Харьковской области и Кузьмино Луганской народной республики», — отмечается в сообщении.