Смерчи, прошедшие у берегов Геленджика, попали на видео Пострадавших нет
Фоторепортажи
16Церемония прощания с Пьером Нарциссом
11Сухой остаток: как кенийцы выживают без воды
12:53 (мск), источник: © РИА Новости

Российская ПВО перехватила десять снарядов в Херсонской области

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Средствами ПВО над селами в Херсонской области и в Херсоне перехвачено 10 снарядов РСЗО «Ольха» и HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Российской ПВО за сутки было перехвачено 10 снарядов РСЗО «Ольха» и HIMARS в Херсонской области и самим областным центром, говорится в сообщении Минобороны РФ.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Бармашово Николаевской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также, за сутки уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Петровское, Новомайорское Донецкой народной республики, Барабашовка, Михайловка, Петропавловка, Каменка Харьковской области и Кузьмино Луганской народной республики», — отмечается в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.
 'На все — два дня'. Как устранят главную проблему для Донецка
В Европе началась паника после заявления 'Газпрома'
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
ВКС нанесли удар по складу ракет к РСЗО HIMARS на Украине
Российская ПВО перехватила десять снарядов в Херсонской области
ВСУ опять атаковали Антоновский мост: движение перекрыто
В Госдуме предложили установить День памяти погибших в Донбассе
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь