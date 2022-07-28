В ДНР четыре человека погибли за сутки при обстрелах

«С 08:00 27 июля до 08:00 28 июля в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре человека и еще 11 мирных жителей получили ранения», — говорится в сообщении.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, всего за сутки ВСУ выпустили по территории республики 842 единицы боеприпасов.
«За истекшие сутки представительством был зафиксирован самый высокий показатель ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины с начала эскалации — 146 фактов», — добавили в ведомстве.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российские войска совместно с силами ДНР освободили значительную часть территории республики, в частности Волноваху, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры.