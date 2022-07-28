На дне Атлантики нашли лавину, способную уничтожить ИнтернетОткрытие было сделано случайно
Фоторепортажи
8Сильная гроза и ливень в Москве
16Названы победители второго Международного конкурса «Фотограф-портретист года»
10:27 (мск), источник: © РИА Новости

В ДНР четыре человека погибли за сутки при обстрелах

ДОНЕЦК, 28 июл — РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«С 08:00 27 июля до 08:00 28 июля в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре человека и еще 11 мирных жителей получили ранения», — говорится в сообщении.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, всего за сутки ВСУ выпустили по территории республики 842 единицы боеприпасов.

«За истекшие сутки представительством был зафиксирован самый высокий показатель ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины с начала эскалации — 146 фактов», — добавили в ведомстве.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Российские войска совместно с силами ДНР освободили значительную часть территории республики, в частности Волноваху, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры.

 'На все — два дня'. Как устранят главную проблему для Донецка
В Европе началась паника после заявления 'Газпрома'
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
В Совфеде допустили интеграцию новых территорий в состав России
В ДНР четыре человека погибли за сутки при обстрелах
На Украине допустили нанесение ударов по объектам в России
Пушилин: пришло время освобождать русские города на Украине
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь