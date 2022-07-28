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21:49 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ планируют взорвать дамбу в Артемовске для обвинения России

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Боевики Украины хотят взорвать дамбу в Артемовске Донецкой Народной Республики и обвинить ВС РФ, это приведёт к затоплению жилых кварталов с населением более 35 тысяч человек, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«По имеющейся достоверной информации, в Артемовске Донецкой Народной Республики боевиками украинских вооруженных формирований заминирована дамба городского водохранилища, которую они планируют взорвать, после чего киевские власти по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинят российские Вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по гидродинамически опасным объектам», — сказал Мизинцев.

По его словам, «в случае реализации данной бесчеловечной провокации в зоне прогнозируемого затопления окажутся жилые кварталы города с численностью населения более 35 тыс. человек».

Кроме того, добавил генерал, после ухода воды возможно повреждение систем жизнеобеспечения (водопровода, канализации и очистных сооружений), что приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки.

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