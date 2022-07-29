В Минобороны РФ назвали провокацией обстрел СИЗО с украинскими пленными в ДНР

«Киевским режимом была целенаправленно совершена кровавая провокация. По следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка, в котором содержатся военнопленные украинские военнослужащие, в том числе боевики формирования “Азов”, нанесен ракетный удар из РСЗО HIMARS», — сообщили в Минобороны.
«В настоящее время большое количество украинских военнослужащих добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны. Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Обстоятельства данной провокации расследуются», — добавили в ведомстве.
Об обстреле СИЗО сообщил ранее в пятницу заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов. По его словам, украинские боевики произвели минувшей ночью выстрел в барак с пленными.
14 июня в Минобороны РФ сообщили, что в районах боевых действий участились инциденты с расстрелом украинских военнослужащих в спину националистическими подразделениями Украины. В частности, украинские заградительные отряды (их основной целью является предотвращение бегства и отступления войск) открыли огонь по более чем 30 решившим сдаться военнослужащим 54-й бригады войск ВСУ в Новомихайловке.
26 мая сдавшиеся в плен украинские военные рассказали о заградотрядах в вооруженных силах Украины. Все в один голос твердили, что командиры угрожали солдатам мгновенным расстрелом за отступление или попытку сдаться российским войскам.