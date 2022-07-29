Прокуратура Испании просит приговорить Шакиру к 8 годам тюрьмы за неуплату налогов

МАДРИД, 29 июля. /ТАСС/. Испанская прокуратура просит приговорить певицу Шакиру к восьми годам и двум месяцам лишения свободы по делу о неуплате налогов. Об этом сообщила в пятницу газета El Pais.
По ее информации, надзорное ведомство подготовило обвинительное заключение, в котором также просит наложить штраф в отношении исполнительницы в размере €23 млн по обвинению в шести преступлениях против государственного бюджета. Ранее Шакира отказалась от сделки с прокуратурой, которая бы помогла избежать суда.
Певицу подозревают в преступлениях, связанных с неуплатой налогов с 2012 по 2014 год. В общей сложности речь идет о €14,5 млн. Сторона обвинения заявляет, что колумбийская певица проживала большую часть времени в Барселоне, учитывая ее отношения с защитником одноименного испанского футбольного клуба Жераром Пике.
45-летняя Шакира (полное имя — Шакира Риполь) известна не только как певица, но и как автор песен, танцовщица, музыкальный продюсер, хореограф и модель. Ее считают одной из наиболее успешных латиноамериканских артисток, добившихся успеха как на испаноязычном, так и на англоязычном музыкальных рынках. У нее есть звезда на «Аллее славы» в Лос-Анджелесе. Шакира считается одним из самых продаваемых исполнителей всех времен.