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11:41 (мск), источник: ТАСС

Прокуратура Испании просит приговорить Шакиру к 8 годам тюрьмы за неуплату налогов

По данным газеты El Pais, надзорное ведомство подготовило обвинительное заключение, в котором также просит наложить штраф в отношении исполнительницы в размере €23 млн по обвинению в шести преступлениях против государственного бюджета.

Источник: AP 2022

МАДРИД, 29 июля. /ТАСС/. Испанская прокуратура просит приговорить певицу Шакиру к восьми годам и двум месяцам лишения свободы по делу о неуплате налогов. Об этом сообщила в пятницу газета El Pais.

По ее информации, надзорное ведомство подготовило обвинительное заключение, в котором также просит наложить штраф в отношении исполнительницы в размере €23 млн по обвинению в шести преступлениях против государственного бюджета. Ранее Шакира отказалась от сделки с прокуратурой, которая бы помогла избежать суда.

Певицу подозревают в преступлениях, связанных с неуплатой налогов с 2012 по 2014 год. В общей сложности речь идет о €14,5 млн. Сторона обвинения заявляет, что колумбийская певица проживала большую часть времени в Барселоне, учитывая ее отношения с защитником одноименного испанского футбольного клуба Жераром Пике.

45-летняя Шакира (полное имя — Шакира Риполь) известна не только как певица, но и как автор песен, танцовщица, музыкальный продюсер, хореограф и модель. Ее считают одной из наиболее успешных латиноамериканских артисток, добившихся успеха как на испаноязычном, так и на англоязычном музыкальных рынках. У нее есть звезда на «Аллее славы» в Лос-Анджелесе. Шакира считается одним из самых продаваемых исполнителей всех времен.

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