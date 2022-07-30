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01:01 (мск), источник: © РИА Новости

Пентагон допустил, что Киев «непреднамеренно» нанес удар по СИЗО в Еленовке

ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. Если удар по СИЗО в Еленовке нанес Киев, то это было сделано «непреднамеренно», заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

Источник: РИА "Новости"

«Если это был удар с украинской стороны, я вас уверяю, они не хотели этого делать», — сказал он.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби ранее сообщил, что США не располагают достаточными разведданными относительно этого инцидента.

Ночью ВСУ из американской РСЗО HIMARS обстреляли изолятор, где содержались украинские пленные. В результате удара погибли 53 человека.

Глава ДНР Денис Пушилин связал обстрел с тем, что содержащиеся в СИЗО радикалы из «Азова» (против отдельных боевиков этого формирования в России возбуждены дела) начали давать показания.

В Минобороны назвали обстрел вопиющей провокацией, совершенной «с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен».

На месте атаки были обнаружены многочисленные обломки американской ракеты HIMARS, которые используют украинские войска.

Ранее британский наемник Эйден Аслин, приговоренный к смертной казни в ДНР, также рассказывал, что ВСУ обстреливают исправительное учреждение, в котором он содержится.

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