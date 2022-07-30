Бывший член крупной секты рассказал о сборе денег для украинских военных

По его словам, с началом российской спецоперации он выехал из своего родного города Изюма (Харьковская область) в Днепропетровск, где стал учиться в школе пастырей при церкви «Новое поколение»*. Обучение в онлайн-формате проводил из Киева епископ Андрей Тищенко, добавил Кум. Структуры этой секты, помимо Днепропетровска, есть в Запорожье, Геническе, она была и в Мелитополе, отметил бывший участник организации.
Кум рассказал, что в апреле с целью подработки уехал в Запорожье.
«Там люди тренировались, разбирали-собирали автоматы, бегали», — вспоминает собеседник агентства.
Однако после того как врач учебного центра узнал, что Кум ВИЧ-инфицирован, его отправили обратно.
«Я вернулся в Днепропетровск. Вернулся к церкви. На службе услышал, что главный пастырь “топит” за ВСУ и собирает деньги на помощь ВСУ. <…> Я хочу заявить, что, скорее всего, “Новое поколение”* поддерживает ВСУ и через “красный крест” передает всякие запрещенные вещества, кроме лекарств также взрывчатку могут (перевозить) в машинах скорой помощи», — сказал бывший сектант.
Так называемое «харизматическое» пятидесятническое движение «Новое поколение»* образовалось в 1989 году в Риге. С тех пор отделения организации появились практически во всех республиках бывшего СССР, а также в странах Европы, в США, Канаде и странах Южной Америки.
В августе 2021 года российская генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России четырех религиозных организаций, действующих под «брендом» «Новое поколение»*. Это латвийские международное христианское движение «Новое поколение»* и Евангельская христианская церковь «Новое поколение»*, а также духовное управление евангельских христиан украинской христианской церкви «Новое поколение»* и духовное учебное заведение международный библейский колледж «Новое поколение»* (оба — Украина).
Как пояснили тогда в Генпрокуратуре, признание нежелательной в России деятельности иностранной или международной неправительственной организации влечет за собой в том числе запрет на создание на территории страны, а также прекращение работы ранее созданных ее структурных подразделений. За осуществление деятельности предусмотрена административная и уголовная ответственность.
* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной.