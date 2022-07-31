Штаб Черноморского флота в Севастополе атакован

«Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это — беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана», — написал губернатор в Telegram.
Атака произошла в День Военно-морского флота. Все праздничные мероприятия отменены «из соображений безопасности». Господин Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие и оставаться дома.
Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию по приказу президента Владимира Путина. Украинские власти и военные в июле несколько раз заявляли о возможных ударах по Крыму. В частности, представитель главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий не исключал, что для этого будут использоваться реактивные системы залпового огня HIMARS американского производства.