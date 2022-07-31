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07:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Штаб Черноморского флота в Севастополе атакован

В Севастополе атакован штаб Черноморского флота. Пострадали пять человек. По предварительной информации, на него напал беспилотник, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Спецоперация на Украине

«Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это — беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана», — написал губернатор в Telegram.

Атака произошла в День Военно-морского флота. Все праздничные мероприятия отменены «из соображений безопасности». Господин Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие и оставаться дома.

Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию по приказу президента Владимира Путина. Украинские власти и военные в июле несколько раз заявляли о возможных ударах по Крыму. В частности, представитель главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий не исключал, что для этого будут использоваться реактивные системы залпового огня HIMARS американского производства.

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