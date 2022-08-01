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10:35 (мск), источник: © РИА Новости

Россия с марта получила 60 отказов от стран Запада в выдаче преступников

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Москва с марта получила шестьдесят отказов от западных стран в выдаче преступников, почти половина из них продиктованы политическими мотивами, заявил в интервью РИА Новости директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.

Источник: © РИА Новости

«Ряд государств официально прекратил сотрудничество с нами в вопросах выдачи преступников в Россию и в исполнении запросов о правовой помощи по уголовным делам. Например, если за первые два месяца текущего года российской стороной от западных государств получено 4 отказа в выдаче, связанных с объективными причинами, то в марте-июне 2022 года получено уже 60 отказов, из которых как минимум 28 приняты по политическим мотивам», — сообщил он.

По мнению дипломата, такие действия наносят ущерб совместным усилиям международного сообщества в противодействии преступности.

«Подобные деструктивные шаги несут только лишь вред международным усилиям в противодействии и профилактике преступности, ведут к резкому ухудшению криминогенной ситуации в целом. Единственный, кто будет в выигрыше от таких недальновидных и непродуманных шагов, — это криминал» — заключил он.

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