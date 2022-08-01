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17:27 (мск), источник: Life.ru

В ДНР начался суд над «Медведями SS» и их главарём

Верховный суд Донецкой Народной Республики приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении участников диверсионно-штурмовой группировки «Медведи SS», жертвами которой, как считает следствие, стали не менее ста человек. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

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Дело против главаря группировки Александра Кравцова было объединено в одно производство с разбирательством в отношении восьмерых его подельников. По уточнённым данным, заседания будут проходить в закрытом режиме.

Как уже писал Лайф, каждому из членов неонацистской группировки в зависимости от роли вменяется создание вооружённого формирования, а также участие в таком формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», «Совершение действий, направленных на насильственный захват власти в нарушение Конституции ДНР и на насильственное изменение конституционного строя ДНР, совершённых организованной группой»). Последняя статья УК республики предусматривает наказание в виде смертной казни.

Напомним, что 22 июля следователи ДНР предъявили обвинение командиру «Медведей SS», а 25 июля дело Кравцова было направлено в суд. За что отморозкам украинского отряда «Медведи SS» грозит казнь, читайте в материале Лайфа.

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