В ДНР начался суд над «Медведями SS» и их главарём

Дело против главаря группировки Александра Кравцова было объединено в одно производство с разбирательством в отношении восьмерых его подельников. По уточнённым данным, заседания будут проходить в закрытом режиме.
Как уже писал Лайф, каждому из членов неонацистской группировки в зависимости от роли вменяется создание вооружённого формирования, а также участие в таком формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», «Совершение действий, направленных на насильственный захват власти в нарушение Конституции ДНР и на насильственное изменение конституционного строя ДНР, совершённых организованной группой»). Последняя статья УК республики предусматривает наказание в виде смертной казни.
Напомним, что 22 июля следователи ДНР предъявили обвинение командиру «Медведей SS», а 25 июля дело Кравцова было направлено в суд. За что отморозкам украинского отряда «Медведи SS» грозит казнь, читайте в материале Лайфа.