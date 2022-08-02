Росгвардия уничтожила более десяти операторов украинских БПЛА в ЛНР

«В Луганской Народной Республике росгвардейцы в результате разведки зафиксировали координаты 13 операторов беспилотных летательных аппаратов противника. Операторы уничтожены огнем артиллерии», — говорится в релизе.
Кроме того, бойцы ведомства на территории республики изъяли 14 гранатометов, в том числе PG-7GM производства Польши и 84-миллиметровый ручной противотанковый гранатомет AT4SC-RS, два ПЗРК, американский огнемет M136A1, семь противотанковых управляемых ракет «ФАГОТ» и «КОРНЕТ», автомат Калашникова, 70 122-миллиметровых снарядов, 50 противотанковых и противопехотных мин, 51 выстрел к гранатометам, 13 гранат, четыре килограмма взрывчатых веществ, а также более 3000 патронов различного калибра.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.