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10:54 (мск), источник: © РИА Новости

Росгвардия уничтожила более десяти операторов украинских БПЛА в ЛНР

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Росгвардия выявила и уничтожила более десяти операторов украинских беспилотников в Луганской Народной Республике, сообщила пресс-служба ведомства.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В Луганской Народной Республике росгвардейцы в результате разведки зафиксировали координаты 13 операторов беспилотных летательных аппаратов противника. Операторы уничтожены огнем артиллерии», — говорится в релизе.

Кроме того, бойцы ведомства на территории республики изъяли 14 гранатометов, в том числе PG-7GM производства Польши и 84-миллиметровый ручной противотанковый гранатомет AT4SC-RS, два ПЗРК, американский огнемет M136A1, семь противотанковых управляемых ракет «ФАГОТ» и «КОРНЕТ», автомат Калашникова, 70 122-миллиметровых снарядов, 50 противотанковых и противопехотных мин, 51 выстрел к гранатометам, 13 гранат, четыре килограмма взрывчатых веществ, а также более 3000 патронов различного калибра.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

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