Москва и Киев провели уже 27 операций по обмену военнопленными и телами погибших

«При участии Международного комитета Красного Креста (МККК) также удалось организовать диалог с Киевом по вопросу обмена военнопленными и телами погибших военнослужащих. К настоящему времени проведено 27 таких операций», — сказал Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.
Фомин заявил, что постоянно действующая медицинская комиссия сформирована для военнопленных в Минобороны РФ, а репатриация военных Украины осуществляется своевременно, ей передано уже 18 человек.
«В Минобороны России сформирована постоянно действующая медицинская комиссия для освидетельствования больных и раненых военнопленных. Комиссия работает в соответствии с рекомендациями и принципами на основе Женевской конвенции, — отметил он в ходе брифинга для иностранных военных атташе. — Также своевременно осуществляется репатриация украинских военных. К настоящему моменту по решениям комиссии Украине переданы 18 человек».