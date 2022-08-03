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17:52 (мск), источник: ТАСС

Москва и Киев провели уже 27 операций по обмену военнопленными и телами погибших

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Россия и Украина совершили уже 27 операций по обмену военнопленными и телами погибших военнослужащих, сообщил в среду замминистра обороны РФ Александр Фомин.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«При участии Международного комитета Красного Креста (МККК) также удалось организовать диалог с Киевом по вопросу обмена военнопленными и телами погибших военнослужащих. К настоящему времени проведено 27 таких операций», — сказал Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.

Фомин заявил, что постоянно действующая медицинская комиссия сформирована для военнопленных в Минобороны РФ, а репатриация военных Украины осуществляется своевременно, ей передано уже 18 человек.

«В Минобороны России сформирована постоянно действующая медицинская комиссия для освидетельствования больных и раненых военнопленных. Комиссия работает в соответствии с рекомендациями и принципами на основе Женевской конвенции, — отметил он в ходе брифинга для иностранных военных атташе. — Также своевременно осуществляется репатриация украинских военных. К настоящему моменту по решениям комиссии Украине переданы 18 человек».

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