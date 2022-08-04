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10:56 (мск), источник: © РИА Новости

Союзные силы уничтожили группу испаноговорящих наемников под Харьковом

ЛУГАНСК, 4 авг — РИА Новости. Артиллерийский расчет союзных сил российской армии и республик Донбасса уничтожил группу испаноговорящих наемников под Харьковом в населенном пункте Русская Лозовая, точных данных об их гражданстве пока нет, рассказал РИА Новости источник в одном из боевых подразделений.

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Источник: © РИА Новости

«Тридцатого июля в Русской Лозовой были уничтожены порядка пяти и ранены около десяти наемников, по нашим данным — испанцы. Засекли испанскую речь путем радиоперехвата», — сказал собеседник агентства.

По его словам, точных данных о гражданстве бойцов из обнаруженной группы пока нет.

«Изначально средствами глубинной разведки было обнаружено скопление живой силы противника, после оказалось, что это была группа испанцев. Цель к нам пришла и была поражена», — заявил военнослужащий.

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в страну едут воевать 16 тысяч иностранных наемников. В свою очередь, в середине июля российское Минобороны сообщало, что всего в зону конфликта приехали около 7,1 тысячи человек из 60 стран, но их количество уже сократилось примерно до 2,7 тысячи.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

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