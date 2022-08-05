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17:55 (мск), источник: © РИА Новости

Число жертв израильского авиаудара по Газе выросло до семи

ГАЗА, 5 авг — РИА Новости. Число погибших при израильском авиаударе по сектору Газа увеличилось до семи, ранения получили 40 человек, сообщило министерство здравоохранения анклава.

Источник: © РИА Новости

Ранее сообщалось о четырех погибших, включая пятилетнюю девочку, и 23 раненых. Палестинская группировка «Исламский джихад» подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара.

«Число погибших при израильском авиаударе по Газе на данный момент выросло до семи, среди них — пятилетняя девочка, ранения различной степени тяжести получили 40 человек», — говорится в заявлении.

Ранее армия Израиля сообщила, что проводит операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение.

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