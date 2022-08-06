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18:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Куба запросила международную помощь в тушении пожара на нефтехранилище

Власти Кубы запросили международную помощь в связи с пожаром на нефтехранилище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию президента острова.

Источник: AFP 2022

«Была запрошена помощь у дружественных стран, имеющих опыт в нефтяной сфере», — заявили в сообщении.

Сообщается, что пожар на территории нефтехранилища начался после удара молнии, которая попала в купол резервуара, содержащего около 25 тысяч кубометров нефти. Известно о 67 пострадавших сотрудниках, еще 17 числятся пропавшими без вести.

Ранее число жертв удара молнии, который произошел в четверг, 4 августа, напротив Белого дома в центре Вашингтона, достигло трех, еще один человек остается в больнице в критическом состоянии.

В пятницу, 5 августа, стало известно, что в Таиланде в результате пожара в ночном клубе погибли 13 человек, еще 35 пострадали.

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