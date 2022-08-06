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6 августа, источник: © РИА Новости

Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 24 человек

ГАЗА, 6 авг — РИА Новости. Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 24, ранения получили 203 человека, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения анклава.

Источник: © РИА Новости

«В результате израильских авиаударов по сектору Газа 24 человека, включая шесть детей и две женщины, погибли, 203 получили ранения», — говорится в заявлении.

Армия Израиля в пятницу начала операцию «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад» в секторе Газа. Военные наносят удары по анклаву, в израильском тылу введено чрезвычайное положение.

«Исламский джихад» подтвердил гибель при авиаударе одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари. Всю ночь и весь день в граничащих с Газой районах Израиля, а также в некоторых городах центра страны звучит воздушная тревога.

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