Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 24 человек

«В результате израильских авиаударов по сектору Газа 24 человека, включая шесть детей и две женщины, погибли, 203 получили ранения», — говорится в заявлении.
Армия Израиля в пятницу начала операцию «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад» в секторе Газа. Военные наносят удары по анклаву, в израильском тылу введено чрезвычайное положение.
«Исламский джихад» подтвердил гибель при авиаударе одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари. Всю ночь и весь день в граничащих с Газой районах Израиля, а также в некоторых городах центра страны звучит воздушная тревога.