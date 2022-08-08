Ученые: вымирание крокодилов приведет к экологической катастрофе Новое исследование, проведенное Оксфордским университетом, показало, что исчезновение крокодилов повлечет за собой разрушительные экологические последствия
Фоторепортажи
16Производство новых 100-рублевых купюр
8Сильная гроза и ливень в Москве
13:44 (мск), источник: © РИА Новости

Нацбатальон «Кракен» утратил боеспособность из-за российских ударов

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Украинское неонацистское формирование «Кракен» лишилось боеспособности в результате ударов российских военных, сообщило Министерство обороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На Харьковском направлении в результате уничтожения точечными ударами ВКС России и ракетными войсками пунктов временной дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства наемников утратило боеспособность нацформирование “Кракен”, — говорится в сводке.

Для восполнения потерь командиры «Кракена» пытаются заставить вступать в него жителей Харькова, но безуспешно, добавили в военном ведомстве.

Российские военные постоянно наносят удары по местам дислокации «Кракена». Так, 31 июля сообщалось, что потери боевиков, скрывавшихся на территории механического техникума имени Морозова в Харькове составили около 350 человек.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

 США ищут замену Зеленскому
'Мы с Россией'. Турки разозлились на Запад
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Власти Запорожья подписали распоряжение о проведении референдума
Нацбатальон «Кракен» утратил боеспособность из-за ударов ВКС РФ
Песков: обстрелы Запорожской АЭС чреваты катастрофой
МО РФ: Киев совершил акт ядерного терроризма на Запорожской АЭС
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта