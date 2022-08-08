Нацбатальон «Кракен» утратил боеспособность из-за российских ударов

«На Харьковском направлении в результате уничтожения точечными ударами ВКС России и ракетными войсками пунктов временной дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства наемников утратило боеспособность нацформирование “Кракен”, — говорится в сводке.
Для восполнения потерь командиры «Кракена» пытаются заставить вступать в него жителей Харькова, но безуспешно, добавили в военном ведомстве.
Российские военные постоянно наносят удары по местам дислокации «Кракена». Так, 31 июля сообщалось, что потери боевиков, скрывавшихся на территории механического техникума имени Морозова в Харькове составили около 350 человек.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.