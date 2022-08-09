Силы ЛНР взяли под полный контроль завод Knauf в Соледаре

«Подразделения 6-го казачьего полка НМ ЛНР полностью контролируют территорию завода “КНАУФ-Гипс” на юго-востоке Соледара. Столкновения идут уже на прилегающих улицах города», — написал он.
Ранее об установлении контроля над заводом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.