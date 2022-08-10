13:01 (мск), источник: © РИА Новости
Российская авиация сбила три украинских самолета
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Истребители ВКС России уничтожили сразу три военных украинских самолета, сообщило в среду Минобороны РФ.
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«Истребительной авиацией ВКС России в воздушных боях над территорией Николаевской области сбито три самолета воздушных сил Украины: один Су-25 в районе населенного пункта Новохристофоровка, один МиГ-29 над Троицко-Сафоновом и один Су-27 в районе населенного пункта Новоселье», — говорится в сообщении.