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13:00 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ потеряли более двух тысяч человек под Соледаром

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Украинские военные потеряли в боях под Соледаром более двух тысяч человек, заявили в российском Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В результате наступательных действий союзных сил в районе Соледара потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более двух тысяч человек», — сказали в ведомстве.

Командование вывело оставшихся бойцов бригады в тыловые районы.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что войска республик Донбасса вместе с российскими военными с северо-востока зашли в Артемовск, а также почти достигли центра Соледара. На юго-востоке города силы ЛНР уже заняли территорию завода «КНАУФ-Гипс».

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью контролирует территорию Луганской Народной Республики и заняла значительную часть Донецкой.

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