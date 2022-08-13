Писателя Салмана Рушди после нападения на него подключили к ИВЛ

Писателя Салмана Рушди, подвергшегося нападению перед лекцией в штате Нью-Йорк, подключили к аппарату искусственной вентиляция легких, сообщил его агент Эндрю Уайли, пишет газета The New York Times.
По его словам, Рушди, скорее всего, потеряет один глаз. Кроме того, у него повреждена печень и нервы на одной руке.
Полиция установила личность нападавшего. Это 24-летний Хади Матар из Нью-Джерси, сообщает CNN. Он выскочил на сцену и ударил писателя ножом как минимум один раз в шею и один раз в живот. Сотрудники и зрители бросились на мужчину и повалили на землю, затем полицейский схватил его.
Рушди был доставлен по воздуху в больницу на северо-западе Пенсильвании, где его прооперировали.
Мотив нападавшего пока неясен.
Рушди, британец индийского происхождения, — автор романа «Сатанинские стихи», многие мусульмане сочли эту книгу оскорбительной. В 1988 году верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву-указ убить Рушди и всех причастных к изданию книги. Позднее писатель извинился.
В Иране обещали около $4 млн вознаграждения за убийство Рушди.
В 2008 году писатель получил премию «Лучший Букер» за роман «Дети полуночи».