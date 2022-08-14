09:00 (мск), источник: © РИА Новости
В Иерусалиме задержали подозреваемого в нападении на автобус
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 авг — РИА Новости. Cтрелявшего по автобусу в Иерусалиме задержали, сообщила пресс-служба израильской полиции.
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«Некоторое время назад после упорной операции по розыску, в которой приняли участие силы полиции и Службы общей безопасности, террорист, подозреваемый в совершении нападения прошлой ночью в Старом городе Иерусалима, сдался и сдал оружие, которое он, предположительно, использовал во время стрельбы», — заявили в ведомстве.
Как пишут местные СМИ, задержанный — 26-летний араб Амир Сидауи, проживающий в Восточном Иерусалиме.
Нападение на автобус произошло минувшей ночью около Стены Плача в Старом городе Иерусалима. Cемь человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.