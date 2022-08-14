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11:32 (мск), источник: © РИА Новости

Командир взвода «Кракена» подтвердил захват боевиками домов под Харьковом

ЛУГАНСК, 14 авг — РИА Новости. Попавший в плен командир взвода украинского нацподразделения «Кракен» Дмитрий Стрельников подтвердил, что боевики захватывали дома в дачном массиве под Харьковом.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

О том, что националисты оборудуют опорные пункты в жилых домах Николаева и Харькова, заявлял руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«По харьковскому направлению нас просто вывозили, в частных домах мы из окон смотрели за выходами ракет. Это в дачном кооперативе или поселке. Меня привозили и говорили, вот дом, туда окно и туда окно — смотришь, передаешь информацию», — рассказал Стрельников.

По его словам, изначально он пришел в территориальную оборону и занимался проверкой машин на блокпосту. Но в апреле его подразделение приписали к воинской части и выдали им нашивки «Кракена». При этом в его роте не было людей с какой-то специальной военной подготовкой.

«Вывозили нас, мы прыгали через всякие препятствия около пяти дней, на КМБ показали, как разбирать и собирать автомат, и все <…> Если брать по пятибалльной системе — оцениваю на два. Военнослужащие кадровые намного лучше подготовлены, чем в моей роте. Воевать никто не хотел, рапорты писали», — рассказал Стрельников, добавив, что из иностранного оружия, которое было в подразделении, никто стрелять не умел.

Поэтому, считает пленный, у Украины нет возможности победить российскую армию.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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