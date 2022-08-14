Немецкие ученые выяснили, что пауки могут видеть сныБыструю фазу сна уже удалось обнаружить у птиц, рептилий и даже головоногих моллюсков
Фоторепортажи
11Сухой остаток: как кенийцы выживают без воды
11Взрывы в районе Новофедоровки в Крыму
Спецоперация на Украине
14:01 (мск), источник: Известия

Один человек погиб и 20 пострадали в результате взрыва в ТЦ в Ереване

Один человек погиб, 20 пострадали в результате взрыва в торговом центре в Ереване. Об этом 14 августа сообщает МЧС Армении.

«По предварительным данным, в результате взрыва погиб один человек, 20 ранены», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в этот день в торговом центре Еревана «Сурмалу» произошел взрыв. На месте работают отряды пожарных спасателей, поскольку после взрыва в ТЦ возник пожар.

Момент взрыва попал на видео. На записи видно, что крышу здания от удара изнутри буквально разорвало, после чего близлежащая улица заполнилась густым дымом. Люди в панике начали убегать от места происшествия.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта