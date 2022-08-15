ВКС уничтожили на Украине более ста наемников из Польши и Германии

«Высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Золочев Харьковской области. Уничтожено свыше 100 и ранено более 50 боевиков из Польши, а также Германии», — говорится в сводке.
Кроме того, ВКС нанесли удары по боевым позициям 53-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ в районе городов Угледар, Доброполье и села Водяное в ДНР. Потери этих подразделений составили более 260 человек. В районе Марьинки артиллеристы ликвидировали порядка 70 процентов личного состава третьего батальона 66-й механизированной бригады ВСУ, а на Соледарском направлении 15-й батальон 58-й мотопехотной бригады потерял более половины бойцов и военной техники.
В Херсонской области армейская авиация уничтожила более 160 националистов из 63-й механизированной бригады.
В Днепропетровской области высокоточные российские ракеты вывели из строя две тяговые электроподстанции в районе железнодорожных станций Апостолово и Синельниково. А всего за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления украинских войск, шесть складов с боеприпасами и горючим, а также живую силу и военную технику противника в ДНР, Харьковской, Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях.
На прошлой неделе российское военное ведомство сообщало, что с 24 февраля, после начала спецоперации, на Украину прибыли 7282 иностранных наемника, больше всего — из Польши, Канады, США, Румынии, Грузии и Великобритании. Из них 2682 уничтожены, а 2408 сбежали из зоны боевых действий. В Минобороны отметили также, что боевики продолжают прибывать на Украину, но их число не перекрывает потери.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.