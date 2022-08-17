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10:39 (мск), источник: © РИА Новости

Связисты ЗВО ретранслируют эфир радио «Жизнь» украинским военным

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Специалисты мобильного радиокомплекса Западного военного округа транслируют радиосигналы для ВСУ и населения освобожденных территорий Украины, сообщается на сайте Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Мобильный радиокомплекс на базе бронеавтомобиля “Тигр” слышен в радиусе как минимум 15 километров. В эфире радио “Жизнь” — популярная музыка, актуальные новости и главное — подробные инструкции как выжить. Адресованы они военнослужащим Украины: “Радио “Жизнь”, инструкция! Солдаты и офицеры ВСУ, ваше сопротивление бесполезно”, — говорится в сообщении.

Связисты уверены, что радио «Жизнь» слышат и слушают за линией фронта.

Но тех, кто ведет украинских солдат на убой, эта волна пугает, поэтому ее пытаются заглушить.

«Солдаты и офицеры Вооруженных сил Украины, ваше дальнейшее сопротивление бесполезно. Выберите жизнь, прекратите сопротивление и сдайтесь русским войскам. Ознакомьтесь с текстом Женевской конвенции о защите гражданского населения в ходе военных действий. Российская сторона соблюдает данный договор и следит за его выполнением», — приводит Минобороны текст радиооповещения.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

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