18:37 (мск), источник: Известия
В Москве задержали главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн задержан в Москве. Об этом «Известия» узнали в пятницу, 19 августа.
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По имеющейся информации, кроме Брюна задержаны еще четыре человека, в числе которых его коллега по Московскому научно-практическому центру наркологии Владимир Якушев. В настоящее время Брюн и несколько его подельников находятся на допросе.
По данным источника, они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере и растрате. Уточняется, что обыски по данному делу уже прошли по 27 адресам.
По предварительным данным, подозреваемые организовали закупку государственными учреждениями тестов и реагентов для определения наркологической зависимости по завышенным ценам. Для этого они использовали сеть аффилированных компаний.
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