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10:35 (мск), источник: РБК

На западе Крыма сработала система ПВО

На западе Крыма сработала система ПВО, цель поражена, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Никто не пострадал, повреждений нет.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Наши военные четко, профессионально и эффективно выполняют свои задачи, — заверил Аксенов. — Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации».

Аксенов не уточнил, какую цель поразили российские средства ПВО.

Накануне вечером ПВО сработала над Евпаторией. Местные жители сообщили, что услышали в небе «громкий хлопок». 18 августа системы противовоздушной обороны сработали в Керчи (восточная часть полуострова). В военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области после этого сообщили, что в окрестностях Керчи сбили украинский беспилотник. Никто не пострадал, здания и инфраструктура не были повреждены.

В тот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что беспилотник был сбит в районе аэропорта Бельбек. Система ПВО в городе работала и 19 августа — по словам Развожаева, тоже из-за беспилотника. Жертв в результате обоих происшествий не было.

Утром 20 августа севастопольский губернатор сообщил об атаке беспилотника на штаб Черноморского флота. Здание серьезно не пострадало, а БПЛА сбили.

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