Экс-главного нарколога Минздрава Брюна обвиняют в хищении 20 млн рублей у депздрава Москвы

«Брюну и его соучастнику предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (»Мошенничество«), то есть в хищении через подконтрольные фирмы, которые не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность, денежных средств Департамента здравоохранения Москвы в сумме не менее 20 млн рублей путем поставок для ГБУЗ “Московский НПЦ наркологии ДЗМ” медицинских изделий по значительно завышенным ценам», — сказали в прокуратуре.
Там добавили, что прокурор Юго-Восточного административного округа заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с одним из обвиняемых в хищении мошенническим путем денежных средств при закупке медицинских изделий.
Ранее в субботу суд отправил под домашний арест Брюна и Якушева до 3 октября.
Ранее сообщалось, что бывший главный нарколог проходит подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере, связанному с тендерами на поставку тест-систем. Вину он не признает. В пятницу источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Брюн задержан в Москве по делу о мошенничестве и проверяется на причастность «к скандальной истории с введением новых правил медосмотра водителей».