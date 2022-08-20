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17:39 (мск), источник: ТАСС

Экс-главного нарколога Минздрава Брюна обвиняют в хищении 20 млн рублей у депздрава Москвы

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Бывшего главного нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна и его соучастника, заместителя главы Ассоциации наркологов России Владимира Якушева обвиняют в хищении 20 млн рублей у Департамента здравоохранения города Москвы через подставные фирмы. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе столичной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

«Брюну и его соучастнику предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (»Мошенничество«), то есть в хищении через подконтрольные фирмы, которые не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность, денежных средств Департамента здравоохранения Москвы в сумме не менее 20 млн рублей путем поставок для ГБУЗ “Московский НПЦ наркологии ДЗМ” медицинских изделий по значительно завышенным ценам», — сказали в прокуратуре.

Там добавили, что прокурор Юго-Восточного административного округа заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с одним из обвиняемых в хищении мошенническим путем денежных средств при закупке медицинских изделий.

В ходе допроса он признал свою вину. Из материалов дела, оглашенных в суде, следует, что речь идет о Якушеве.

Ранее в субботу суд отправил под домашний арест Брюна и Якушева до 3 октября.

Ранее сообщалось, что бывший главный нарколог проходит подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере, связанному с тендерами на поставку тест-систем. Вину он не признает. В пятницу источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Брюн задержан в Москве по делу о мошенничестве и проверяется на причастность «к скандальной истории с введением новых правил медосмотра водителей».

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